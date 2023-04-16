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Купить дом с видом на горы в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

Opcina Krapinske Toplice
3
Grad Donja Stubica
1
Opcina Veliko Trgovisce
1
Доня-Стубица
1
Забок
1
Кланец
1
Орославье
1
Орославье
1
1 объект найдено
Дом 5 спаленв Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 спален
Opcina Tuhelj, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на участке пл…

Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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