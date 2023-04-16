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Купить дом в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

Opcina Krapinske Toplice
3
Grad Donja Stubica
1
Opcina Veliko Trgovisce
1
Доня-Стубица
1
Забок
1
Кланец
1
Орославье
1
Орославье
1
18 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Lucelnica Tomasevecka, Хорватия
Дом 2 комнаты
Lucelnica Tomasevecka, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² Количество этажей 1
€ 45,000
I25254 полиция
Дом 3 комнатыв Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Krapinske Toplice, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 125,000
I25255 Toplička ulica 16, Крапинске Топлице
Дом 3 комнатыв Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 350,000
I25297 Пила
Дом 7 комнатв Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат
Pustodol, Хорватия
7 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 690,000
I25242 пустодол
Дом 5 спаленв Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 спален
Opcina Tuhelj, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на участке пл…
Дом 5 комнатв Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
5 Количество комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 330,000
I25160 Gajeva
Дом 7 комнатв Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
Дом 7 комнат
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Хорватия
7 Количество комнат 159 м² Количество этажей 1
€ 170,000
ПРОДАЖА, ДОМ, СВЯТОЙ ИВАН ЗАЧРЕТЬЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ!Семейный дом / коттедж возле Роз Дизайнер Ау…
Дом 2 комнатыв Turnisce Desinicko, Хорватия
Дом 2 комнаты
Turnisce Desinicko, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 84,000
I24684 Иванич Дезинички
Дом 2 комнатыв Turnisce Desinicko, Хорватия
Дом 2 комнаты
Turnisce Desinicko, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 84,000
I24685 Иванич Дезинички
Дом 2 комнатыв Turnisce Desinicko, Хорватия
Дом 2 комнаты
Turnisce Desinicko, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 85,000
I24686 Ivanić Desinički
Дом 5 комнатв Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
5 Количество комнат 148 м² Количество этажей 1
€ 99,000
I24436 Святой Криж
Дом 5 комнатв Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Tuhelj, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 95,000
Хрватско Загорье, Тухельске Топлице   Семейный дом площадью 200м2 на участке общей площадь…
Дом 6 комнатв Орославье, Хорватия
Дом 6 комнат
Орославье, Хорватия
6 Количество комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 155,000
I23816 Stubička cesta
Домв Krizance, Хорватия
Дом
Krizance, Хорватия
360 м² Количество этажей 1
€ 420,000
I23533 Mirkovec
Дом 4 комнатыв Dubrava Zabocka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dubrava Zabocka, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 984 м² Количество этажей 2
€ 260,000
I22875
Дом 5 комнатв Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат
Dubrovcan, Хорватия
5 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 219,000
I22769
Дом 4 комнатыв Krapinske Toplice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krapinske Toplice, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 75,000
Крапинске Топлице, ул. Рыбняк Частный семейный дом 120 м2 на участке 349 м2 1975 года постр…
Дом 4 комнатыв Jurjevec, Хорватия
Дом 4 комнаты
Jurjevec, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 1
Недвижимость на природе, вилла с большим садом недалеко от Загреба, Свети Криж Закретье, Это…

Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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