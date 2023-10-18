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Квартиры в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Доня-Стубица, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Доня-Стубица, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
I26448 Toplička
€155,000
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
I26454 Toplička
€155,000
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Opcina Stubicke Toplice, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
I26455 Toplička
€155,000

Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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