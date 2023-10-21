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Квартиры в Кралевица, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 1 ванная с Ownership document в Кралевица, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Кралевица, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Квартира с видом на море, Кралевица В тихой части города Кралевица есть квартира общей площа…
€93,000
Realting.com
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