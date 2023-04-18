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Купить квартиру в Комижа, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 155,000
Остров Вис, двухкомнатная квартира в строящемся здании, 57 м2. В центре Комижа, на острове В…
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 140,000
I25079 Kustošijanska
Квартира 1 ваннаяв Комижа, Хорватия
Квартира 1 ванная
Комижа, Хорватия
1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 3
€ 106,000
I25078 Fraterščica
Квартира 2 комнатыв Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Комижа, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 284,652
Вис, Комижа, продажа элитных квартир в новостройке в центре Комижи. Современное здание-вилл…
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