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Купить дом в Кастав, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Jurdani, Хорватия
Дом 6 комнат
Jurdani, Хорватия
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 100,000
Коренный каменный дом с таверной на участке 2070 м2, Матуджи Более чем 100-летний каменный д…
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