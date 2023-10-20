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Квартиры в Карловацкая жупания, Хорватия

Grad Karlovac
3
Карловац
3
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Карловац, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Карловац, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
I26445 Šetalište Franje Tuđmana
€219,000
Квартира 1 комната с парковка в Карловац, Хорватия
Квартира 1 комната с парковка
Карловац, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
Успейте купить комфортную 1х ком квартиру. Очень удобная квартира для молодой семьи, чтобы …
€19,597
Квартира 2 комнаты с bus, с Train в Карловац, Хорватия
Квартира 2 комнаты с bus, с Train
Карловац, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
I26082 Владка Мачека
€88,996

Параметры недвижимости в Карловацкая жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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