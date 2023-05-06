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Жильё в Карловацкая жупания, Хорватия

Opcina Plaski
3
6 объектов найдено
Дом 9 комнат в Карловац, Хорватия
Дом 9 комнат
Карловац, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
€ 190,001
Дом 9 комнат в Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат
Огулин, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
Дом 3 комнаты в Lasinja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Lasinja, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Дом 4 комнаты в Janja Gora, Хорватия
Дом 4 комнаты
Janja Gora, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€ 240,000
Дом 9 комнат в Janja Gora, Хорватия
Дом 9 комнат
Janja Gora, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 272 м²
€ 400,000
Дом 8 комнат в Lapat, Хорватия
Дом 8 комнат
Lapat, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
€ 550,000

Параметры недвижимости в Карловацкая жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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