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Купить недвижимость в Карловац, Хорватия

1 объект найдено
Дом 9 комнатв Карловац, Хорватия
Дом 9 комнат
Карловац, Хорватия
9 Количество комнат 1 ванных комнат 417 м² Количество этажей 3
€ 190,001
I24839 Драшковичева
Realting.com
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