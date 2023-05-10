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Виллы с бассейном в Истрийская жупания, Хорватия

Grad Porec
20
Город Умаг
19
Пореч
18
Умаг
11
Opcina Visnjan
7
Opcina Kanfanar
5
Город Пула
4
община Марчана
4
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40 объектов найдено
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
€ 740,000
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
€ 780,000
Вилла 4 спальни в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальни в Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€ 460,000
Вилла 4 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
€ 770,000
Вилла 6 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 650,000
Вилла 5 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
€ 675,000
Вилла 8 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 620,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 635,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
€ 515,000
Вилла 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 495,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 470,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 520,000
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619
Вилла 2 спальни в Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни
Krizine, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 320,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€ 650,000
Вилла 3 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
€ 595,000
Вилла 3 спальни в Smoljanci, Хорватия
Вилла 3 спальни
Smoljanci, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
€ 1,972,000
Вилла 3 спальни в Basanija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
€ 838,125
Вилла 4 спальни в Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
€ 928,125
Вилла 4 спальни в Brtonigla, Хорватия
Вилла 4 спальни
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 915 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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