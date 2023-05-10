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Виллы с видом на море в Истрийская жупания, Хорватия

Grad Porec
20
Город Умаг
19
Пореч
18
Умаг
11
Opcina Visnjan
7
Opcina Kanfanar
5
Город Пула
4
община Марчана
4
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34 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€ 990,000
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Вилла 5 спален в Фажана, Хорватия
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,290,000
Вилла 4 спальни в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
€ 770,000
Вилла 6 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 650,000
Вилла 8 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€ 1,600,000
Вилла 3 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€ 650,000
Вилла 3 спальни в Basanija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Brtonigla, Хорватия
Вилла 4 спальни
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 915 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 3 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kastelir, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
€ 430,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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