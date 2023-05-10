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Виллы с видом на горы в Истрийская жупания, Хорватия

Grad Porec
20
Город Умаг
19
Пореч
18
Умаг
11
Opcina Visnjan
7
Opcina Kanfanar
5
Город Пула
4
община Марчана
4
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4 объекта найдено
Вилла 2 спальни в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
€ 545,000
Вилла 6 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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