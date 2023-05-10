Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Истрийская жупания, Хорватия

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комната в Milna, Хорватия
Дом 1 комната
Milna, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 475,000
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
€ 142,100
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 221,000
Дом в Opcina Skabrnja, Хорватия
Дом
Opcina Skabrnja, Хорватия
Площадь 600 м²
€ 1
Квартира 2 комнаты в Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Tribunj, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
€ 102,000
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 199,500
Квартира 3 комнаты в Vantacici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Vantacici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
€ 199,000
Дом 4 комнаты в Kastel Gomilica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kastel Gomilica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 249,000
Вилла 4 спальни в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 913,809
Дом 4 комнаты в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 192 м²
€ 1,500,000
Дом 7 комнат в Velika Mlaka, Хорватия
Дом 7 комнат
Velika Mlaka, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
€ 290,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти