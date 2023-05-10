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Таунхаусы в Истрийская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спален в Город Пула, Хорватия
Таунхаус 6 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
€ 680,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

недорогая
элитная
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