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Особняки в Истрийская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 5 спален в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,350,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на море
недорогая
элитная
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