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Дома с бассейном в Истрийская жупания, Хорватия

Город Умаг
35
Grad Porec
26
Пореч
23
Умаг
16
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
Город Пула
6
Ровинь
6
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51 объект найдено
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
€ 740,000
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
€ 780,000
Вилла 4 спальни в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,250,000
Дом 3 спальни в Kanal, Хорватия
Дом 3 спальни
Kanal, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 480,000
Вилла 3 спальни в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальни в Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€ 460,000
Коттедж 3 спальни в Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€ 520,000
Вилла 6 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
€ 770,000
Вилла 5 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
€ 675,000
Вилла 8 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€ 1,600,000
Дом 5 спален в Ловреч, Хорватия
Дом 5 спален
Ловреч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 465,000
Дом 4 спальни в Kadumi, Хорватия
Дом 4 спальни
Kadumi, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
€ 575,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 620,000
Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 599,000
Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 590,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 635,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 630,000
Вилла 2 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 495,000
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
€ 515,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 470,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 520,000
Дом 3 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 570,000
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 233,803
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 232,037
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 216,192
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€ 210,508
Вилла 2 спальни в Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни
Krizine, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 320,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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