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Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Дома
Дома с видом на море в Истрийская жупания, Хорватия
Город Умаг
35
Grad Porec
26
Пореч
23
Умаг
16
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
Город Пула
6
Ровинь
6
Ровинь
6
община Медулин
6
Opcina Kastelir - Labinci
5
община Марчана
5
община Фажана
5
Город Воднян
4
община Бале
4
Воднян
3
община Светвинченат
3
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49 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
Ровинь, Хорватия
5
4
4 800 м²
€ 570,000
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
11
4
1 400 м²
€ 990,000
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
5
3
2
€ 10,000,000
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
6
4
2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
6
4
2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
12
7
3
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
6
3
2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
7
6
2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
5
4
1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
5
5
2
€ 1,150,000
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
10
5
2
€ 2,350,000
Коттедж 3 спальни
Канфанар, Хорватия
3
3
€ 297,500
Коттедж 6 спален
Канфанар, Хорватия
6
5
€ 595,000
Дом 3 спальни
Медулин, Хорватия
3
2
€ 350,000
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
10
6
2
€ 2,290,000
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
4
3
350 м²
€ 1,250,000
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
6
4
220 м²
€ 650,000
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4
4
307 м²
€ 770,000
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8
8
440 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
5
5
350 м²
€ 1,600,000
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
100 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
3
4
260 м²
€ 1,250,000
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
3
250 м²
€ 599,000
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
3
300 м²
€ 590,000
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3
3
170 м²
€ 630,000
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
3
3
181 м²
€ 570,000
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
4
6
297 м²
€ 1,778,619
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2
2
79 м²
€ 233,803
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2
2
79 м²
€ 232,037
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2
2
73 м²
€ 216,192
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Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
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