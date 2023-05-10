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Дома с видом на море в Истрийская жупания, Хорватия

Город Умаг
35
Grad Porec
26
Пореч
23
Умаг
16
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
Город Пула
6
Ровинь
6
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49 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Ровинь, Хорватия
Коттедж 5 спален
Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 800 м²
€ 570,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€ 990,000
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 3,250,000
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,880,000
Вилла 4 спальни в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Особняк 5 спален в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,350,000
Коттедж 3 спальни в Канфанар, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Канфанар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 297,500
Коттедж 6 спален в Канфанар, Хорватия
Коттедж 6 спален
Канфанар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
€ 595,000
Дом 3 спальни в Медулин, Хорватия
Дом 3 спальни
Медулин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 350,000
Вилла 5 спален в Фажана, Хорватия
Вилла 5 спален
Фажана, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,290,000
Вилла 4 спальни в Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 1,250,000
Вилла 6 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
€ 770,000
Вилла 8 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€ 1,600,000
Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 1,250,000
Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 599,000
Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 590,000
Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 630,000
Дом 3 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
€ 570,000
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 233,803
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 232,037
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 216,192

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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