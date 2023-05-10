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Дома с видом на горы в Истрийская жупания, Хорватия

Город Умаг
35
Grad Porec
26
Пореч
23
Умаг
16
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
Город Пула
6
Ровинь
6
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9 объектов найдено
Вилла 2 спальни в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
€ 545,000
Коттедж 2 спальни в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€ 299,000
Коттедж 1 спальня в Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
€ 355,000
Дом 10 спален в Groznjan, Хорватия
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
€ 3,500,000
Вилла 6 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален в Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Коттедж 5 спален в Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 675,000
Дом 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 755 м²
€ 285,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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