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Realting.com
Хорватия
Истрийская жупания
Дома
Дома с видом на горы в Истрийская жупания, Хорватия
Город Умаг
35
Grad Porec
26
Пореч
23
Умаг
16
Opcina Kanfanar
8
Opcina Visnjan
8
Город Пула
6
Ровинь
6
Ровинь
6
община Медулин
6
Opcina Kastelir - Labinci
5
община Марчана
5
община Фажана
5
Город Воднян
4
община Бале
4
Воднян
3
община Светвинченат
3
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9 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
2
3
1 850 м²
€ 545,000
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
2
1
150 м²
3
€ 299,000
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
1
1
1 000 м²
€ 355,000
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
17
10
4
€ 3,500,000
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8
6
2
€ 700,000
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5
3
2
€ 1,750,000
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9
5
2
€ 2,500,000
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
5
4
2
€ 675,000
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
1
755 м²
€ 285,000
Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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