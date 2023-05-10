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Коттеджи с бассейном в Истрийская жупания, Хорватия

Opcina Kanfanar
3
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€ 520,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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