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Коттеджи с видом на море в Истрийская жупания, Хорватия

Opcina Kanfanar
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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Ровинь, Хорватия
Коттедж 5 спален
Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 800 м²
€ 570,000
Коттедж 3 спальни в Канфанар, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Канфанар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 297,500
Коттедж 6 спален в Канфанар, Хорватия
Коттедж 6 спален
Канфанар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
€ 595,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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