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Коттеджи с видом на горы в Истрийская жупания, Хорватия

Opcina Kanfanar
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Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€ 299,000
Коттедж 1 спальня в Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
€ 355,000
Коттедж 5 спален в Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 675,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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