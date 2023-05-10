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Коттеджи в Истрийская жупания, Хорватия

Opcina Kanfanar
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12 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Ровинь, Хорватия
Коттедж 5 спален
Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 800 м²
€ 570,000
Коттедж в Ровинь, Хорватия
Коттедж
Ровинь, Хорватия
Площадь 4 800 м²
€ 288,000
Коттедж 2 спальни в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€ 299,000
Коттедж 1 спальня в Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
€ 355,000
Коттедж 4 спальни в Пореч, Хорватия
Коттедж 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
€ 385,000
Коттедж 3 спальни в Канфанар, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Канфанар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 297,500
Коттедж 6 спален в Канфанар, Хорватия
Коттедж 6 спален
Канфанар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
€ 595,000
Коттедж 3 спальни в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Медулин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 540,000
Коттедж 2 спальни в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
€ 420,000
Коттедж 5 спален в Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 675,000
Коттедж 4 спальни в Sisan, Хорватия
Коттедж 4 спальни
Sisan, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000
Коттедж 3 спальни в Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€ 520,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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