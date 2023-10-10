ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Истрийская жупания
Замки
Замки с бассейном в Истрийская жупания, Хорватия
Замок
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален
Grad Split, Хорватия
5
420 м²
4
Ровинь – жемчужина хорватского туризма и одно из самых красивых туристических направлений на…
€2,78 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
2
1
49 м²
1/7
I26281 Новая цеста
€171,302
Рекомендовать
Дом 5 спален
Хорватия, Хорватия
5
150 м²
3
Постира, остров Брач - очаровательный каменный дом площадью 150 м2 в центре города. Дом разд…
€496,601
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kastel Novi, Хорватия
2
103 м²
1
Задар, Дикло, современная двухкомнатная квартира, НКП 59,37 м2, общая площадь 103,66 м2. Ква…
€375,777
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
2
142 м²
2/2
Квартира Е, полезной площадью 142,35 м2, 2 этаж и мансарда, находится в популярном месте гор…
€787,364
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Spalni
Dugi Rat, Хорватия
3
2
251 м²
Дуги Рац, трехкомнатная квартира площадью 251 м2 на первом этаже жилого дома-новостройки. О…
€795,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document
Opcina Kostrena, Хорватия
2
1
60 м²
4/4
Kostrena Hills ⌂ Жилой комплекс – A23 Добро пожаловать в рекламу высококачественного жилого …
€264,509
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
110 м²
1
I26337 Ябланска
€289,665
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с подвалом
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8
4
4
Продается роскошная строящаяся вилла, залитая солнцем на острове Чиово, во втором ряду от мо…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ровинь, Хорватия
4
323 м²
В самой южной части Истрии, всего в 460 м от моря, продается роскошная вилла с бассейном. Но…
€1,49 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Загреб, Хорватия
6
500 м²
2
I25332 Dedići
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с Spalni
Bristivica, Хорватия
4
302 м²
Сегет, Сегет Горни, отдельно стоящий дом (вилла) 302 м2 на 3 этажах, на участке 3319 м2. Эт…
€680,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL