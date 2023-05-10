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Бунгало в Истрийская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Бунгало 1 спальня в община Бале, Хорватия
Бунгало 1 спальня
община Бале, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
€ 270,000

Параметры недвижимости в Истрийская жупания, Хорватия

недорогая
элитная
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