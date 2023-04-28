Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрия

Жильё с видом на море в Истрия, Хорватия

1 объект найдено
Вилла в Истрия, Хорватия
Вилла
Истрия, Хорватия
€ 10,000,000
Хорватия п-ов Истрия г. Ровинь Элитный дом + апартаменты в Palazzo …

Параметры недвижимости в Истрия, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти