Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Imotski
  5. Дома

Дома в Imotski, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Imotski, Хорватия
Вилла 5 спален
Imotski, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Имотски - небольшой город на северной стороне горы Биоково в далматинской глубинке в южной ч…
€980,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Imotski, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Imotski, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Красивый дом с бассейном в тихом месте в Имотски Этот красивый двухквартирный дом с бассейно…
€295,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти