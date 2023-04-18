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Купить дом с видом на море в Хвар, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 7 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 7 спален
Хвар, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 350 м2, расположенная на южной стороне острова Хвар, в …
Дом 16 комнатв Хвар, Хорватия
Дом 16 комнат
Хвар, Хорватия
16 Количество комнат Количество этажей 5
€ 2,000,000
Продается прекрасный новый гостевой дом, расположенный на южной стороне острова Хвар, всего …
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
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