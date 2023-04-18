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Купить квартиру в Хвар, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
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