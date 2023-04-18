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Купить недвижимость в Хвар, Хорватия

7 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Хвар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Хвар, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 290,000
Хвар, мы продаем квартиру 70 м2 с лоджией 4,25 м2, парковкой 17 м2 и частью двора 7 м2, расп…
Дом 9 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Дом 7 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 7 спален
Хвар, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается прекрасная вилла, площадью 350 м2, расположенная на южной стороне острова Хвар, в …
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,100,000
Продается полностью обновленная старинная каменная вилла 600 м2 с двором 200 м2, расположенн…
Дом 16 комнатв Хвар, Хорватия
Дом 16 комнат
Хвар, Хорватия
16 Количество комнат Количество этажей 5
€ 2,000,000
Продается прекрасный новый гостевой дом, расположенный на южной стороне острова Хвар, всего …
Вилла 4 спальнив Хвар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Хвар, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается новая исключительная вилла, расположенная на отличной локации в небольшой тихой бу…
Дом 9 комнатв Хвар, Хорватия
Дом 9 комнат
Хвар, Хорватия
9 Количество комнат 9 ванных комнат 500 м²
€ 1,590,000
Хвар, отдельно стоящий дом с жилой площадью 500 м2 на участке 500 м2, в 700 м от моря и цент…
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