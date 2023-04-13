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Купить дом с бассейном в Хорватии

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51 объект найдено
Вилла 6 спаленв Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат 174 м²
€ 740,000
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Вилла 6 спаленв Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
5 ванных комнат 199 м²
€ 780,000
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
Вилла 4 спальнив Ракаль, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ракаль, Хорватия
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,250,000
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Дом 3 спальнив Kanal, Хорватия
Дом 3 спальни
Kanal, Хорватия
2 ванных комнат 240 м²
€ 480,000
Дом деревенский, расположен в центре небольшой деревни и имеет бассейн с солярием. Первый…
Вилла 3 спальнив Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
3 ванных комнат 210 м²
€ 500,000
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
Вилла 3 спальнив Marcana, Хорватия
Вилла 3 спальни
Marcana, Хорватия
2 ванных комнат 168 м²
€ 460,000
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
Вилла 4 спальнив Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат 307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Вилла 6 спаленв Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален
Visnjan, Хорватия
4 ванных комнат 220 м²
€ 650,000
Недвижимость с двумя домами полностью отремонтирована в 2020 году. Главный дом состоит из…
Коттедж 3 спальнив Varvari, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Varvari, Хорватия
2 ванных комнат 225 м²
€ 520,000
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
Вилла 5 спаленв Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
5 ванных комнат 240 м²
€ 675,000
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Вилла 8 спаленв Медулин, Хорватия
Вилла 8 спален
Медулин, Хорватия
8 ванных комнат 440 м²
€ 1,500,000
2 красивые каменные виллы с видом на море в центре Медулина, недалеко от Пулы. Каждая вилла …
Вилла 5 спаленв Медулин, Хорватия
Вилла 5 спален
Медулин, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,600,000
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Дом 5 спаленв Ловреч, Хорватия
Дом 5 спален
Ловреч, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 465,000
Между Поречем и Ровинем, в небольшой истрийской деревне, находится этот подлинный, отремонти…
Дом 4 спальнив Kadumi, Хорватия
Дом 4 спальни
Kadumi, Хорватия
5 ванных комнат 240 м²
€ 575,000
Истрийская каменная вилла с бассейном на продажу, построена в 1930 году, но полностью отремо…
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 160 м²
€ 620,000
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Дом 4 спальнив Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 250 м²
€ 599,000
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Дом 4 спальнив Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 300 м²
€ 590,000
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 200 м²
€ 635,000
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4 ванных комнат 169 м²
€ 515,000
Дом был построен в 1740 году и полностью отремонтирован в 1994 году и украшен стильной антик…
Вилла 2 спальнив Ровинь, Хорватия
Вилла 2 спальни
Ровинь, Хорватия
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Автохтонная истрийская каменная вилла с бассейном и просторным садом для продажи в тихом мес…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
2 ванных комнат 180 м²
€ 470,000
Вилла расположена на двух этажах общей площадью 180 м2 и ландшафтным садом общей площадью 66…
Вилла 3 спальнив Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 170 м²
€ 520,000
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Дом 3 спальнив Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат 181 м²
€ 570,000
Дом с бассейном расположен в просторном саду 990 м2. Дом расположен на двух этажах, общей пл…
Вилла 4 спальнив Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
6 ванных комнат 297 м²
€ 1,778,619
Продается новая роскошная вилла и апартаменты в новом 5-звездочном курорте в Умаге, Истрия, …
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 233,803
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 232,037
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 73 м²
€ 216,192
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Дуплекс 2 спальнив Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 71 м²
€ 210,508
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Вилла 2 спальнив Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни
Krizine, Хорватия
2 ванных комнат 130 м²
€ 320,000
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…

Регионы с недвижимостью на продажу

Opcina Rogoznica
Grad Korcula
Grad Omis
Grad Porec
Корчула
Пореч
Grad Supetar
Grad Sibenik
Супетар
Умаг
City of Velika Gorica
Дубровник
Задар
Запрешич
Opcina Vela Luka
Ровинь
Opcina Sutivan
Солин
Солин
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