Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дома

Купить дом с видом на море в Хорватии

виллы
344
замки
2
коттеджи
13
особняки
3
бунгало
2
таунхаусы
1
дуплексы
4
228 объектов найдено
Дом 4 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 4 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается недостроенный дом, расположенный на великолепной л…
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Дом 3 спальнив Opcina Postira, Хорватия
Дом 3 спальни
Opcina Postira, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
Вилла 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается строящаяся двухэтажнаяI вилла, расположенная в окрестностях Трогира. Планируемое о…
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается красивый отдельно стоящий каменный дом, расположенный в окрестностях Трогира. Крис…
Вилла 6 спаленв Milna, Хорватия
Вилла 6 спален
Milna, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 3,800,000
Продается роскошная двухэтажная вилла в красивой бухте на южной стороне острова Брач. Общая…
Дом 9 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в красивом месте возле самого моря. Вилла состоит …
Вилла 4 спальнив Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Вилла 5 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 3 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 790,000
Продается трехэтажная вилла, расположенная на острове Чиово, недалеко от пляжа и инфраструкт…
Дом 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 620,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в 100 м от моря на северной стороне о. Чиово. Дом &…
Дом 10 спаленв Супетар, Хорватия
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
16 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
Дом 8 спаленв Borak, Хорватия
Дом 8 спален
Borak, Хорватия
15 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 4
€ 630,000
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
Вилла 6 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается недавно построенная роскошная вилла на полуострове Чиово недалеко от Трогира, расп…
Вилла 9 спаленв Bol, Хорватия
Вилла 9 спален
Bol, Хорватия
16 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Просторный дом расположен возле пляжа и построен из традиционного белого камня с острова Бра…
Вилла 5 спаленв Bol, Хорватия
Вилла 5 спален
Bol, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Великолепная вилла расположена в красивой тихой бухте на о.Брач в первом ряду моря. Фасад ви…
Дом 8 спаленв Postira, Хорватия
Дом 8 спален
Postira, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…
Вилла 4 спальнив Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
Дом 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,380,000
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
Дом 6 спаленв Duboka, Хорватия
Дом 6 спален
Duboka, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 595,000
Продаются два полностью обновленных каменных дома, расположенных на ухоженном участке со сре…
Дом 19 комнатв Трогир, Хорватия
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
19 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,280,000
Этот гостевой дом расположен в тихом месте в 20 км от Трогира и в 10 км от Рогозницы. Дом с…
Дом 7 спаленв Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
Вилла 3 спальнив Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается двухэтажный дом возле моря, расположенный на склоне холма в тихой бухте на острове…
Вилла 5 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в пригороде Трогира, всего в 30 м от пляжа. Вилла …
Вилла 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается новая элитная вилла, расположенная на небольшом склоне в живописной деревне в приг…
Дом 7 спаленв Sumartin, Хорватия
Дом 7 спален
Sumartin, Хорватия
8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается трехэтажный дом c бассейном, расположенный вблизи поселка Сумартин на острове Брач…
Дом 5 спаленв Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается полностью оборудованный и меблированный дом в очаровательной  приморской дере…
Вилла 7 спаленв Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается элегантно оформленный дом, расположенный возле моря в небольшом городке в 15 км от…
Вилла 3 спальнив Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 10,000,000
Продается роскошная вилла, находящаяся в самом сердце элитного курорта в Северной Истрии. Ви…

Регионы с недвижимостью на продажу

Opcina Rogoznica
Grad Korcula
Город Умаг
Grad Omis
Grad Porec
Трогир
Корчула
Grad Supetar
Grad Dubrovnik
Grad Sibenik
Супетар
Умаг
City of Velika Gorica
Дубровник
Задар
Grad Zapresic
Запрешич
Opcina Vela Luka
Город Загреб
Opcina Sutivan

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти