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Дома в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 6 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
6 Количество комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 190,000
I24416 Августа Чезарка
Дом 2 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 179,000
I22278
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