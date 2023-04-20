Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Sesvete
Квартиры
Купить квартиру в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1/3 Этаж
€ 108,000
I25363 Якова Готовца
Квартира 1 ванная
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
1 ванных комнат
42 м²
2/3 Этаж
€ 105,000
I25281 Павла Лончара
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 80,000
I24890 Железничка улица
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
Количество этажей 2
€ 261,299
I24894 Игнака Пужака
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
1/2 Этаж
€ 232,048
I24904 Игнака Пужака
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
5 Количество комнат
142 м²
5/5 Этаж
€ 289,999
I24860 Бегония
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 2
€ 250,701
I24901 Kobiljačka
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/2 Этаж
€ 179,401
I24903 Kobiljačka
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
1/2 Этаж
€ 232,301
I24902 Kobiljačka
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
1/2 Этаж
€ 150,000
I24619 Rebro
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
I24249 Ulica Kaktusa
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
1/2 Этаж
€ 152,840
I23366 Венцеслава Новака
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
1/2 Этаж
€ 152,715
I23362 Vjenceslava Novaka
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат
91 м²
1/2 Этаж
€ 190,775
I23356 Венцеслава Новака
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат
105 м²
Количество этажей 2
€ 218,405
I23353 Vjenceslava Novaka
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты