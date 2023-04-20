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Купить недвижимость в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия

17 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1/3 Этаж
€ 108,000
I25363 Якова Готовца
Квартира 1 ваннаяв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 1 ванная
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
1 ванных комнат 42 м² 2/3 Этаж
€ 105,000
I25281 Павла Лончара
Квартира 2 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 80,000
I24890 Железничка улица
Квартира 4 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м² Количество этажей 2
€ 261,299
I24894 Игнака Пужака
Квартира 4 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 1/2 Этаж
€ 232,048
I24904 Игнака Пужака
Квартира 5 комнатв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
5 Количество комнат 142 м² 5/5 Этаж
€ 289,999
I24860 Бегония
Квартира 4 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 250,701
I24901 Kobiljačka
Квартира 4 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 232,301
I24902 Kobiljačka
Квартира 3 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/2 Этаж
€ 179,401
I24903 Kobiljačka
Квартира 3 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 146 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
I24619 Rebro
Дом 6 комнатв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 6 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
6 Количество комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 190,000
I24416 Августа Чезарка
Квартира 2 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² Количество этажей 2
€ 90,000
I24249 Ulica Kaktusa
Квартира 3 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 1/2 Этаж
€ 152,840
I23366 Венцеслава Новака
Квартира 3 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 1/2 Этаж
€ 152,715
I23362 Vjenceslava Novaka
Квартира 4 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат 91 м² 1/2 Этаж
€ 190,775
I23356 Венцеслава Новака
Квартира 4 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
4 Количество комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 218,405
I23353 Vjenceslava Novaka
Дом 2 комнатыв Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Дом 2 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 179,000
I22278
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