Вилла 5 спален Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия 8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3

€ 1,140,572

Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…