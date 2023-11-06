ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Хорватия
Grad Zapresic
Особняки
Особняки в Grad Zapresic, Хорватия
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 1 комната
Kastel Kambelovac, Хорватия
1
50 м²
Каштела, Каштел Камбеловац, отреставрированный каменный дом в старом ядре ок. 67 м2, на двух…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
2
1
67 м²
Илица, недалеко от Британской площади Трехкомнатная квартира 67,16 м2 в цокольном этаже дом…
€127,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
2
101 м²
Дони Град, Петриньска Шикарная трехкомнатная квартира площадью 101,22 м2 на 3 этаже нового …
€808,747
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
8
7
2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€1,97 млн
Рекомендовать
Дом 15 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Starigrad Paklenica, Хорватия
15
435 м²
1
Дом с 4 квартирами и 2 отдельными комнатами, 435м2, сад, 80 м до моря, Стариград Менее чем в…
€595,620
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus
Шибеник, Хорватия
2
1
60 м²
2/2
Красивая квартира в отличном месте в Шибенике, 60,20 м2 Продается полностью отремонтированна…
€215,224
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
65 м²
2
I25443 Кустошиянская улица
€183,395
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Загреб, Хорватия
2
97 м²
Замечательная, уютная двухкомнатная квартира на четвертом этаже сейсмостойкого дома с лифтом…
€344,833
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
2
335 м²
Трнава, Частный семейный дом общей площадью 200 м2 с флигелем общей площадью 135 м2, постро…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
3
1
57 м²
3/10
I26314 Ивана Шибла
€200,208
Рекомендовать
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством
Kastelir, Хорватия
5
384 м²
1
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 303 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
€1,37 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
50 м²
Пречко, Двухкомнатная квартира площадью 50,11 м2 на высоком первом этаже дома 1964 года пос…
€130,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL