Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Grad Zapresic
  5. Особняки

Особняки в Grad Zapresic, Хорватия

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комната в Kastel Kambelovac, Хорватия
Дом 1 комната
Kastel Kambelovac, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Каштела, Каштел Камбеловац, отреставрированный каменный дом в старом ядре ок. 67 м2, на двух…
€169,000
Квартира 2 комнаты с Spalni в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Илица, недалеко от Британской площади Трехкомнатная квартира 67,16 м2 в цокольном этаже дом…
€127,500
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Дони Град, Петриньска Шикарная трехкомнатная квартира площадью 101,22 м2 на 3 этаже нового …
€808,747
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€1,97 млн
Дом 15 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Starigrad Paklenica, Хорватия
Дом 15 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Starigrad Paklenica, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Дом с 4 квартирами и 2 отдельными комнатами, 435м2, сад, 80 м до моря, Стариград Менее чем в…
€595,620
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus
Шибеник, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Красивая квартира в отличном месте в Шибенике, 60,20 м2 Продается полностью отремонтированна…
€215,224
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
I25443 Кустошиянская улица
€183,395
Квартира 2 спальни в Загреб, Хорватия
Квартира 2 спальни
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 97 м²
Замечательная, уютная двухкомнатная квартира на четвертом этаже сейсмостойкого дома с лифтом…
€344,833
Дом 10 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Трнава, Частный семейный дом общей площадью 200 м2 с флигелем общей площадью 135 м2, постро…
€225,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/10
I26314 Ивана Шибла
€200,208
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством в Kastelir, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством
Kastelir, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Вилла превосходного строительства в эксклюзивной деревне, 303 м2, Пореч, Лабинчи Уединенное,…
€1,37 млн
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Пречко, Двухкомнатная квартира площадью 50,11 м2 на высоком первом этаже дома 1964 года пос…
€130,000

Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти