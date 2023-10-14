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Дома с видом на море в Задар, Хорватия

виллы
16
5 объектов найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
In a small village near Zadar, we sell a beautiful house with pool of large accommodation ca…
€849,000
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 2
ZADAR - modern villa with sea view We are selling a beautiful villa, located north of the …
€2,80 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
ZADAR, KOŽINO - Luxury villa by the sea Beautiful luxury villa in Kožino near Zadar Zadar …
€2,80 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
ZADAR, DIKLO - Luxury villa with pool and sea view Beautiful villa with pool for sale in D…
€1,20 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
ZADAR, BORIK - Beautiful house near the sea! We are mediating the sale of a beautiful semi-d…
€600,000

Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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