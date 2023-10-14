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Квартиры с видом на море в Задар, Хорватия

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
ZADAR, MOCIRE - Luxury apartment with a garden in a new building Zadar is both an atmosphe…
€295,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kozino, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
ZADAR, KOŽINO - Apartment in a beautiful villa with pool Only 5 kilometers from Zadar is t…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Kozino, Хорватия
Квартира 2 спальни с видом на море
Kozino, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
ZADAR, PETRČANE - Apartment in a new building, ground floor Apartment for sale in Petrčane…
€285,000

Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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