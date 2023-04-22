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Жильё в Задар, Хорватия

23 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м²
€ 1,150,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 235м2 на 2 этаже горо…
Вилла 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 550,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 2 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 390,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино   Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 240м2 на 2 этаже г…
Квартира 2 комнаты в Crno, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Crno, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 3
€ 170,000
Квартира в исключительном месте, туристический потенциал, Задар Двухкомнатная квартира с чис…
Дом 5 комнат в Crno, Хорватия
Дом 5 комнат
Crno, Хорватия
5 Количество комнат 244 м² Количество этажей 2
€ 315,000
House on three floors, roof terrace, 400 m from the sea, Zadar, 244.43 m2 Not far from the P…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 1,250,000
Kožino - luxuriöser Neubau Vierzimmerwohnung NKP 206,02m2 im Erdgeschoss eines im Bau befin…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 197 м²
€ 1,200,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 197.38м2 на втором этаже строя…
Квартира 2 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 450,000
Кожино - роскошная новостройка Двухкомнатная квартира НКП 64.89м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 67.66м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 88,71м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 182 м²
€ 990,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 182.18м2 на первом этаже строя…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м²
€ 1,550,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 230.16м2 на втором этаже строя…
Квартира 4 комнаты в Задар, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/9 Этаж
€ 255,000
4-room apartment, elevator, storage room, modernly furnished, 85 m2, Višnjik, Zadar 4 bedroo…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м²
€ 1,230,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 208 м2 (общая площадь 532 м2) на первом э…
Вилла 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м²
€ 1,270,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 202 м2 (общая площадь 517 м2) на первом э…
Вилла 5 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
6 ванных комнат 730 м²
€ 820,000
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
Вилла 3 спальни в Kozino, Хорватия
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
3 ванных комнат 180 м²
€ 850,000
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
Вилла 5 спален в Kozino, Хорватия
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
4 ванных комнат 210 м²
€ 1,000,000
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…
Дом 3 комнаты в Kozino, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kozino, Хорватия
3 Количество комнат 142 м²
€ 310,000
Меблированный семейный дом 142 м2 расположен в недавно построенном поселении Боканьяк в Зада…
Дом 10 комнат в Задар, Хорватия
Дом 10 комнат
Задар, Хорватия
10 Количество комнат 261 м²
€ 350,000
Отдельный дом с тремя отдельными квартирами, 261,15м2, Задар / Коловаре Дом с тремя квартира…
Дом в Kozino, Хорватия
Дом
Kozino, Хорватия
1 085 м²
€ 2,280,000
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…

Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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