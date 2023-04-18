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Купить вилла в Город Воднян, Хорватия

Воднян
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Вилла 4 спальнив Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается строящаяся вилла, расположенная в окружении природы в маленьком городке в глубине …
Вилла 4 спальнив Город Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Город Воднян, Хорватия
2 ванных комнат 142 м²
€ 400,000
Расположение: Воднян Внутренняя площадь: 142 м2 Площадь участка: 660 м2 Спальни: 4 Ван…

Параметры недвижимости в Город Воднян, Хорватия

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