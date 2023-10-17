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Дома в Город Воднян, Хорватия

Воднян
25
26 объектов найдено
Дом 4 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Истрия, Галижана, Вилла с видом на море. Дом площадью 180 м2 на участке 385 м2. Из дома откр…
€990,000
Дом 2 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Этот солнечный одноэтажный дом построен в 2017 году на участке площадью 552 м² и состоит из …
€395,000
Дом 3 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Истрия, Воднян, вилла с бассейном и садом и видом на архипелаг Бриуны, на полпути между Рови…
€545,000
Дом 20 спален в Воднян, Хорватия
Дом 20 спален
Воднян, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Этот многоквартирный дом расположен в Перой, небольшом городке на юго-западной стороне Истри…
€2,40 млн
Дом 4 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продается проект роскошной виллы в тихом месте Пероя, всего в 450 м от первых пляжей и моря.…
€790,000
Дом 4 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продается проект роскошной виллы в тихом месте Пероя, всего в 450 м от первых пляжей и моря.…
€790,000
Дом 4 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продается проект роскошной виллы в тихом месте Пероя, всего в 450 м от первых пляжей и моря.…
€790,000
Дом 3 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Продается проект двухуровневого дома, расположенного в Перой, ок. 1 км от моря и первых пляж…
€369,000
Дом 3 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Фотогеничный Воднян, средневековый городско-сельский город, расположен на юго-западе Истрии …
€320,000
Дом 3 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Истрия, Воднян, вилла с бассейном и садом и видом на архипелаг Бриуны, на полпути между Рови…
€585,000
Дом 4 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый дом в уединении, недалеко от дороги, с видом на море и архипелаг Бри…
€550,000
Дом 6 спален в Воднян, Хорватия
Дом 6 спален
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 192 м²
Рядом с Барбаригой, в поселке Бетига, продается интересный двухквартирный дом с бассейном, о…
€460,000
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
ISTRIA, VODNJAN - Attractive one-story house with swimming pool and jacuzzi Numerous editi…
€395,000
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
ISTRIA, VODNJAN - Modern villa 195m2, heated pool, sauna, jacuzzi, luxuriously furnished We…
€830,000
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
ISTRIA, VODNJAN - Family house 240 m2, tavern, 1100m2 agricultural land We offer a modern f…
€520,000
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful villa in a quiet location with a pool and garden! Numerous edi…
€615,000
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
ISTRA, VODNJAN - Modern and high-quality one-story house located in a secluded area in a sma…
€770,000
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Воднян, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful luxury villa with olive grove Thanks to the rich history whose…
€2,00 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful villa in a quiet location with a pool and garden! Numerous edi…
€615,000
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Peroj, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Peroj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
ISTRIA, BARBARIGA - Quality and warm family single-storey villa close to beaches and cities …
€499,000
Дом 8 спален с мебелью, с видом на море, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 537 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, VODNJAN Magic villa with a view of the Brijuni Islands! Thanks to its rich history…
€730,000
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Воднян, Хорватия
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Воднян, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VODNJAN - a town in the southern part of Istria, about ten kilometers north of Pula,…
€985,000
Вилла 3 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 3 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Прекрасный коттеджный дом в Водняне ждет своего нового владельца, чтобы испытать все преимущ…
€600,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Villa under construction for sale, surrounded by nature in a small town in the hinterland of…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ВОДНЬЯН Отличный новый дом 98м2 + бассейн Истрия - Хорватия   Примерно в 6 км к востоку …
€420,000

Типы недвижимости в Город Воднян

виллы

Параметры недвижимости в Город Воднян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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