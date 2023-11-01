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Квартиры в Город Воднян, Хорватия

Воднян
7
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€388,600
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€386,200
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€419,000
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€386,200
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€407,600
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€400,000
Квартира 2 спальни в Воднян, Хорватия
Квартира 2 спальни
Воднян, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
В Перое, недалеко от первых пляжей, у нас есть новый проект строительства из 6 жилых единиц.…
€386,200

Типы недвижимости в Город Воднян

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Город Воднян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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