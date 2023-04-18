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Купить квартиру в Grad Vodice, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Srima, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Srima, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 153,800
Квартира 3 комнаты, 61,52 м2, Шрима Трехкомнатная квартира всего в 240 метрах от пляжа на Шр…
Квартира 2 комнатыв Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Tribunj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 102,000
Квартира с видом на море и 2 балкона, Трибунь Двухкомнатная квартира площадью 47,50 м2 распо…

Параметры недвижимости в Grad Vodice, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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