Купить квартиру в Grad Vodice, Хорватия

Квартира 3 комнаты Srima, Хорватия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4

€ 153,800

Квартира 3 комнаты, 61,52 м2, Шрима Трехкомнатная квартира всего в 240 метрах от пляжа на Шр…