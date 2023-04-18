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Купить недвижимость в Grad Vodice, Хорватия

Водице
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Srima, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Srima, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 153,800
Квартира 3 комнаты, 61,52 м2, Шрима Трехкомнатная квартира всего в 240 метрах от пляжа на Шр…
Домв Водице, Хорватия
Дом
Водице, Хорватия
83 м² Количество этажей 1
€ 172,000
Дом для адаптации, 83,45 м2, Водице Дом общей площадью 83,45 м2 на участке 832 м2 расположен…
Квартира 2 комнатыв Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Tribunj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 102,000
Квартира с видом на море и 2 балкона, Трибунь Двухкомнатная квартира площадью 47,50 м2 распо…
Дом 3 комнатыв Водице, Хорватия
Дом 3 комнаты
Водице, Хорватия
3 Количество комнат 198 м² Количество этажей 2
€ 390,000
Дом с бассейном 197.77m2, Водице В тихом месте недалеко от самого центра Водице, туристическ…
Дом 3 комнатыв Водице, Хорватия
Дом 3 комнаты
Водице, Хорватия
3 Количество комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 400,000
Дом с бассейном 212,32 м2, Водице В тихом месте недалеко от самого центра Водице, туристичес…
Дом 4 комнатыв Prvic Luka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Prvic Luka, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 181 м²
€ 280,000
Остров Првич, незавершенная семейная вилла на продажу, площадь 181 м2, на участке 438 м2, на…
Дом 9 комнатв Водице, Хорватия
Дом 9 комнат
Водице, Хорватия
9 Количество комнат 255 м² Количество этажей 1
€ 450,000
I24437 Анте Старчевича
Дом 8 комнатв Водице, Хорватия
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
8 Количество комнат 234 м²
€ 420,000
Отдельный дом с видом на море, 234,48 м2, центр Водице Жилой дом расположен в центре Водице …

Параметры недвижимости в Grad Vodice, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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