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Жильё в Вараждинске-Топлице, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Вараждинске-Топлице, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Вараждинске-Топлице, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
I25163 Плитвичка улица
€144,999
Realting.com
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