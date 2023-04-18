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Купить квартиру в Вараждин, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Вараждин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 573,500
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Квартира 3 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 327,921
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Квартира 4 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Вараждин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 537,900
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
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