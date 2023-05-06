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Жильё с видом на море в Город Умаг, Хорватия

Умаг
27
44 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 309,548
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 221,000
Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 472,068
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 511,219
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 355,713
Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 320,251
Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 327,052
Вилла 3 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 1,250,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€ 183,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 184,000
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619
Квартира 1 спальня в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 202,352
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 233,803
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 232,037
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 216,192
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€ 210,508
Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 485,000
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Basanija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Квартира 6 спален в Basanija, Хорватия
Квартира 6 спален
Basanija, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
€ 760,000
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 231,856
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€ 216,954
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€ 216,954
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 246,109

Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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