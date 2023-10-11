Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Город Умаг

Жильё с видом на горы в Город Умаг, Хорватия

Умаг
40
1 объект найдено
Замок 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением в Crveni Vrh, Хорватия
Замок 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением
Crveni Vrh, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Luxury real estate Farkaš proudly present the unique estate on sale in Istria and Croatia.  …
€2,50 млн

Типы недвижимости в Город Умаг

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти