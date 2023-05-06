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Дома с видом на море в Город Умаг, Хорватия

Умаг
16
20 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 233,803
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€ 232,037
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 216,192
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€ 210,508
Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 485,000
Вилла 3 спальни в Basanija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Basanija, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 915 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 5 спален
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла 3 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 817 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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