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Дома с видом на море в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
24
37 объектов найдено
Дом 7 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 7 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 800,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 5 спален в Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Дом 9 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Вилла 5 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни в Zedno, Хорватия
Вилла 3 спальни
Zedno, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 990,000
Дом 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 620,000
Вилла 6 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Дом 19 комнат в Трогир, Хорватия
Дом 19 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 19
Количество этажей 3
€ 1,280,000
Вилла 5 спален в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Дом 5 спален в Трогир, Хорватия
Дом 5 спален
Трогир, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла 7 спален в Трогир, Хорватия
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Трогир, Хорватия
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,250,000
Дом 10 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 10 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 4
€ 930,000
Вилла 5 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,650,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,450,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 1,350,000
Вилла 5 спален в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 4,500,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Дом 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,250,000
Дом 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в Трогир, Хорватия
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Вилла 9 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Дом 10 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 10 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 26
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
€ 2,100,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Zedno, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zedno, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,750,000
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Дом 6 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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